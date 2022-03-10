بناءً على توجيهات وكيل وزارة الداخلية قائد القيادة التنسيقية لحماية الأمن الداخلي الفريق أنور البرجس، عقد اجتماع تنسيقي بمبنى القيادة التنسيقية بحضور الوكيل المساعد لشؤون المرور والعمليات اللواء جمال حاتم الصايغ، ومدير عمليات القيادة التنسيقية لحماية الأمن الداخلي اللواء الركن محمد رافع الديحاني، وبمشاركة عدد من القيادات في وزارة الداخلية والجيش الكويتي والحرس الوطني وقوة الإطفاء العام ومجموعة من ضباط العمليات والتدريب من القوات الخاصة وأمن الحدود وخفر السواحل ومديريات الأمن.



ويهدف الاجتماع إلى ترجمة التوجيهات الخاصة بإبراز العمل الأمني المشترك بين الجهات الأمنية والعسكرية بالدولة سعيا لتحقيق التكامل والتفاعل الميداني في تنفيذ الواجبات المشتركة وتحقيق جاهزية القطاعات المنفذة والمتعاونة لحماية الأمن الداخلي والوقوف على مستوى الوحدات والأجهزة المنفذة للواجبات وجاهزية مستوى الاتصالات والعمل بروح الفريق الواحد.



وأكد الحضور ان توجيهات وكيل وزارة الداخلية تشدد على ضرورة التعاون المستمر وتضافر الجهود بين الأجهزة الأمنية والعسكرية سعيا لإحداث التعامل في الواجبات المشتركة وخطط التعامل لتحقيق الأمن الشامل.



من جهة أخرى، ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية ان العميد حقوقي وليد الشهاب رئيس اتحاد الشرطة الرياضي عقد اجتماعا ضم أعضاء مجلس إدارة الاتحاد بمبنى اتحاد الشرطة الرياضي، وذلك لإتمام الاستعدادات اللازمة لتنظيم بطولة اختراق الضاحية (5 كلم) لمنتسبي وزارة الداخلية من عسكريين ومدنيين، والتي ستنطلق يوم الخميس الموافق 10/3/2022.



وقد نقل العميد الشهاب تحيات وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس، معربا عن دعمه الكامل لتعزيز الرياضة الشرطية، وبذل المزيد من الجهد لحسن تنظيم هذه البطولة، وتحقيق الظروف المناسبة لمشاركة مميزة للمتنافسين.



كما أشاد العميد الشهاب بحرص الفريق البرجس على تشجيعه للرياضة الشرطية، ووعده ببذل المزيد من الجهد لترقيتها ودعمها، والتنظيم الجيد لمثل هذه البطولات، وتأكيده العمل على تطوير أداء اللاعبين من منتسبي الوزارة بكل الألعاب الرياضية وصقل مهاراتهم بمزيد من التدريبات للوصول الى أحسن النتائج.