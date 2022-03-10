سعود عبدالعزيز



احتجزت وافدة أفريقية في نظارة مخفر شرطة الجليب، وجرت إحالة جثة طفل الى الطب الشرعي، وذلك على خلفية الاشتباه في ان الوافدة قامت بالتسبب في وفاته للتخلص من تبعات علاقة غير شرعية.



هذا، ومن المقرر ان تشمل التحقيقات معرفة هوية الشخص الذي أقامت معه الوافدة العلاقة المحرمة.



وكانت عمليات وزارة الداخلية أبلغت في ساعة متقدمة من يوم امس بوجود جثة لطفل في غرفة بمنطقة الجليب، وبانتقال رجال الأمن شوهدت وافدة من ساحل العاج، وأقرت بأن الطفل المتوفى إثر علاقة غير شرعية مع وافد إلا انها نفت ان تكون قد أقدمت على القتل او الإهمال في رعاية الطفل مما تسبب في الوفاة، ومن المقرر ان يحدد الطب الشرعي ملابسات الوفاة بشكل دقيق.