نفذت القطاعات الميدانية بوزارة الداخلية فجر امس الاربعاء واحدة من أكبر عمليات الانتشار الأمني الليلي في عموم محافظات الكويت وتنوعت عملية الانتشار بين دوريات راجلة وأخرى أقامت نقاط تفتيش، وبرز دور قطاع الأمن العام وأيضا النجدة والمرور في الانتشار المتضخم والذي استمر حتى ساعات الصباح الأولى.



وبحسب مصدر أمني فإن الحملات التفتيشية وكذلك الدوريات الراجلة ستتسمر بهدف فرض الهيبة والحد من تجاوزات قانون المرور والاستهتار والرعونة وضبط المخالفين.



وكان وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس وجه القطاعات الأمنية الميدانية بضرورة فرض هيبة القانون، والالتزام بالجاهزية التامة واليقظة ومعايير الضبط والربط والاستمرار في بذل جميع الجهود ووضع الخطط الامنية، والتواجد والانتشار الأمني وتسيير الدوريات لتأمين عموم المناطق في كل المحافظات الست، مشيرة الى التركيز والتنسيق والتعاون بين قطاعات المرور والعمليات والأمن العام والأمن الجنائي لتحقيق الأهداف المرجوة، مشددا على ضرورة العمل بفكر أمني متجدد وبروح الفريق الواحد لتنفيذ المهام المنوط بها رجال الأمن.