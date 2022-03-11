

أعلنت شركة الفنادق الكويتية عن تحقيق صافي ربح بقيمة 595.575 دينارا عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، بالمقارنة مع صافي خسارة بقيمة 78683 دينارا للفترة المقابلة من العام 2020، وبلغت ربحية السهم خلال هذه الفترة 10.56 فلوس بالمقارنة مع 1.36 فلس خسارة التي تم الإعلان عنها في نهاية عام 2020.



وأوصى مجلس إدارة شركة الفنادق الكويتية بتوزيع أرباح نقدية بمعدل 5% (5 فلوس للسهم الواحد) وهي التوصية التي تخضع لموافقة الجمعية العمومية لمساهمي الشركة والجهات الرقابية.



وأفاد الرئيس التنفيذي فوزي المسلم ونائب الرئيس لشركة الفنادق الكويتية بأن السبب يعود في التحول للربحية بنسبة 874% إلى القرارات الاستراتيجية التي اتخذها مجلس الإدارة والمتعلقة بقطاع الأغذية والمشروبات وكذلك إلى التحسن الملحوظ في أداء الفنادق في العام الثاني من جائحة كورونا. وإلى سياسة التحوط التي اتخذتها الشركة منذ مشارف الجائحة في عام 2020.



كما أنه من المتوقع أن تلقي الاستراتيجية المذكورة بظلالها إيجابا على الشركة للسنوات القادمة، خصوصا من خلال النمو في إعداد الفنادق التي سيتم تشغيلها في المرحلة المقبلة.