القاهرة ـ هناء السيد



حصل الفنان التشكيلي الكويتي عادل المشعل على جائزة رواد الخير والعطاء بالوطن العربي وذلك خلال احتفالية كبرى أقامتها الأكاديمية الوطنية للدراسات والتنمية لتكريم أفضل شخصيات اسهموا في مجال العمل الاجتماعي والخيري، فاستحقوا أن يحملوا لقب رواد الخير والعطاء.



وشهدت الاحتفالية حضور شخصيات بارزة من 15 دولة عربية، تقدمهم وزير الدولة بمملكة البحرين والأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بالبحرين د.مصطفى السيد، والمستشارة الثقافية لمملكة البحرين بالقاهرة خلود راشد مطر، إضافة إلى شخصيات ومشاركين من الإمارات والسعودية والكويت ومملكة البحرين والسودان واليمن وفلسطين ومصر ولبنان.



وعلى هامش حفل التكريم، أعرب المشعل عن سعادته لتكريمه بمصر بيت العرب وأرض العروبة النابض.



والفنان التشكيلي عادل المشعل كاتب وفنان تشكيلي عضو نادي الكويت للسينما حاصل على العديد من الجوائز والتكريمات داخل الكويت وخارجها، عضو مجلس إدارة رابطة الاجتماعيين الكويتية ونظم العديد من المعارض الدولية، وتتسم أعماله بالقدرة على اختراق رؤى إنسانية كثيرة في أكثر من اتجاه.



ويعد عنوان «نساء في حياتي» هو العنوان العام الذي اختاره المشعل لمجمل لوحاته التي تحمل العديد من مناحي الحياة، من خلال المرأة كرمز وطبيعة وحياة ومنهج.



وتقديرا لدورهم المجتمعي في مجال الخير والعطاء، تم تكريم الإماراتية د.عائشة الجابري وزوجها محمد بن ناصر القحطاني وهما يحملان لقب سفير النوايا الحسنة في المنطقة الأفريقية لمسيرة العطاء والخير التي تقوم بها جمعية السلام التي يترأسها محمد ناصر القحطاني.



كما تكريم وزير الدولة بمملكة البحرين والأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بالبحرين د.مصطفى السيد ورئيسة الاتحاد العربي لحماية الطفولة د.صباح الصالح.