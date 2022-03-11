رعت شركة Ooredoo للاتصالات، أول شركة اتصالات تقدم الخدمات الرقمية المبتكرة في الكويت، معرض برج التحرير بالتعاون مع وزارة المواصلات خلال شهر فبراير احتفالا بالأعياد الوطنية. وتألقت شركة Ooredoo الكويت بحضور مميز حيث شاركت الزوار بعروض حصرية على خدماتها ومنتجاتها وباقاتها بمناسبة العيد الوطني ويوم التحرير، فضلا عن مشاركة Ooredoo فرحتها بالأعياد مع الزوار من خلال توزيع مجموعة من الهدايا.أقيم المعرض تحت رعاية وحضور وكيلة وزارة المواصلاتم.خلود الشهاب، وتضمن مجموعة واسعة من الفعاليات للحرف اليدوية وعروضا للسيارات الكلاسيكية والطائرات الورقية، فضلا عن مشاركة العديد من الشركات الكبيرة في البلاد دعما لهذا الحدث الاستثنائي. ولاقى المعرض الذي نظمته وزارة المواصلات في الدور الـ 150 في برج التحرير، إقبالا كبيرا من مختلف الفئات العمرية من المواطنين والمقيمين وأعضاء السلك الديبلوماسي.وفي تعليق له، قال المدير التنفيذي لقطاع مبيعات المستهلك والأعمال لدى شركة Ooredoo الكويت عيسى الموسى: «جاءت رعايتنا لمعرض برج التحرير جزءا من مسؤوليتنا الاجتماعية، فكانت فرصة لا تفوت نتذكر بها كويتنا الحبيبة بعين تطل على الحاضر وعين تطل على الماضي. وكانت أيضا فرصة لمكافأة عملائنا بعروض فريدة وأسعار تنافسية على أحدث الأجهزة والباقات».ويذكر أنه وبعد 22 عاما من إغلاق قاعة برج التحرير أعادت الوزارة الروح له وأقامت معرضها في الدور 150 للأجهزة القديمة والتقنيات الحديثة، بالإضافة إلى فعاليات خاصة للحرف اليدوية والسيارات الكلاسيكية، إضافة إلى مشاركة الكثير من الحرفيين والمبدعين الكويتيين وبعض الفرق الكويتية المميزة، وكذلك مشاركة 40 عضوا في الاحتفالية من أصحاب الحرف اليدوية والمتاحف الخاصة وصناع السفن والمجسمـــات التراثيــة والخطاطين والنحاتــين والرسامين.