أعلنت زين المزود الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن رعايتها الرسمية لمهرجان فبراير الكويت 2022 تحت شعار «العودة»، والذي عاد بعد غياب عام كامل بسبب جائحة كورونا، وتنظمه شركة روتانا على مدار شهر مارس الجاري في مسرح «أرينا الكويت» بمول 360 احتفالا بالأعياد الوطنية للكويت.



وذكرت الشركة في بيان صحافي أن رعايتها المستمرة لهذا المهرجان الوطني منذ نشأته تأتي انطلاقا من التزامها بالتواجد الرئيسي والفعال في مختلف الفعاليات والأنشطة التي تصاحب المناسبات الوطنية في شهري فبراير ومارس من كل عام.



وتحرص زين على مشاركة الشعب الكويتي فرحة وبهجة الأعياد الوطنية من خلال دعمها للعديد من البرامج والفعاليات التي تعكس حب الكويتيين لوطنهم في هذه المناسبة الغالية من كل عام، خاصة أن هذا العام يصادف الذكرى الـ 61 لليوم الوطني والـ 31 للتحرير.



واستضاف مهرجان فبراير الكويت «العودة» العديد من الحفلات التي أقيمت على مدار شهر مارس، وذلك ابتداء من حفل الفنان محمد عبده وحفل الفنان أصيل أبو بكر يوم الخميس 3 مارس، وحفل الفنانة نوال الكويتية وحفل الفنان فهد الكبيسي وحفل الفنان فهد السالم يوم الجمعة 4 مارس.



كما استضاف المهرجان حفل الفنان نبيل شعيل والفنانة أنغام والفنان إبراهيم دشتي يوم 10 مارس، وحفل الفنان عبدالله الرويشد والفنانة نوال الزغبي والفنان بدر نوري يوم 11 مارس، وحفل الفنان ماجد المهندس والفنانة أصالة والفنان مساعد البلوشي يوم 17 مارس، بالإضافة إلى حفلات أخرى تستضيف نخبة من الفنانين والنجوم الذين يزورون الكويت خصوصا للمشاركة في المهرجان.



ولفتت زين الى أن رعايتها ترسخ من جهودها الحثيثة في تحقيق المشاركة الفاعلة للمجتمع، حيث تعمل جاهدة لتحقيق هذا الهدف، ومن هذا المنطلق فهي حريصة على الدعم المتواصل والمشاركة الفعالة في الفعاليات والمناسبات الوطنية، خاصة خلال الفترة الحالية التي تشهد عودة الحياة الطبيعية ما بعد الجائحة.



وأكدت زين حرصها على مشاركة الشعب الكويتي احتفالاته وأفراحه في هذه الأجواء الوطنية، مشيرة إلى أنها تضع بصمتها في هذا الاتجاه بدعمها للعديد من الفعاليات والأنشطة ذات الطابع الوطني في الفترة المقبلة، وتأتي رعايتها الرسمية لهذا المهرجان من منطلق إيمانها البالغ بأهمية دور القطاع الخاص وخاصة الشركات الكويتية في مشاركة المجتمع أفراحه واحتفالاته الوطنية.