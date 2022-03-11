وجه النائب الصيفي مبارك الصيفي سؤالا إلى وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى، استفسر فيه عن الآتي:



1 ـ هل ربطت جميع خزانات الري في مدينة صباح الأحمد السكنية؟



2 ـ هل خزانات الري في مدينة صباح الأحمد السكنية جاهزة للتشغيل لاستخدامها في الري؟ وهل توجد معوقات في هذا الخصوص؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب:



أ‌ ـ ما المعوقات؟ وهل درست أسبابها؟



ب‌ ـ بيان الدراسة وطرق الحل والبرنامج الزمني لحل هذه المعوقات.



ت‌ ـ ما أوجه التنسيق مع وزارة الأشغال العامة لإيصال المياه المعالجة إلى مدينة صباح الأحمد السكنية؟



3 ـ هل تنفيذ شبكات الري في مدينة صباح الأحمد السكنية من اختصاص المؤسسة العامة للرعاية السكنية أم الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية؟



4 ـ هل طرحت عقود لتنفيذ شبكات ري تغطي الضواحي السكنية أو المحاور الخدمية في مدينة صباح الأحمد السكنية؟



5 ـ هل يوجد تنسيق بين المؤسسة العامة للرعاية السكنية والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في خصوص تنفيذ كل من شبكات الري وطرح عقود إنشاء وإنجاز وصيانة الحدائق العامة؟



6 ـ الجدول الزمني المحدد للانتهاء من تنفيذ جميع شبكات الري في كل ضواحي مدينة صباح الأحمد السكنية أو في المحاور الخدمية كل على حدة.