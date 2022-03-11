

وجه النائب حمدان العازمي سؤالا إلى وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف، عن الوضع القانوني للمعيد المبتعث الذي يجمع بين الدراسة في الجامعة الموفد إليها (مقر البعثة) والدراسة في جامعة أخرى خلال فترة الابتعاث في غير البلد الموفد إليها.



ونص السؤال على ما يلي:



يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي:



- حسب لائحة تنظيم الإيفاد في بعثات معيدي الجامعة هل يجوز لعضو بعثة جامعة الكويت (المعيد) أن يجمع بين الدراسة في الجامعة الموفد إليها (مقر البعثة) والدراسة في جامعة أخرى خلال فترة الابتعاث في غير البلد الموفد إليها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى تزويدي بنص اللائحة الذي يسمح بذلك مع بيان كيفية التوفيق بين الدراسة في بلد غير الموفد إليها وبين شرط الإقامة في مقر البعثة، وإذا كانت الإجابة النفي، فما الإجراءات المتبعة لذلك؟



وما الوضع القانوني لمن جمع في هذه الحالة؟ وهل هناك حالات توقفتم عليها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى تزويدي بكشف بأسماء هذه الحالات والإجراءات المتبعة بحقهم.