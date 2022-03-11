

وجه النائب د.خالد العنزي سؤالا إلى وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني مبارك العرو، نص على ما يلي: يعد العمل التعاوني في الكويت نموذجا متقدما اقتصاديا واجتماعيا على المستويين الإقليمي والعالمي.



ويلعب هذا الكيان التعاوني دورا رائدا منذ سنوات طويلة رغم ما شابه في السنوات الأخيرة من تجاوزات وانتهاكات غير مقبولة سوف تؤدي في نهاية المطاف إلى انهيار العمل التعاوني أو تشويهه على أقل تقدير لأسباب كثيرة ومتعددة، ونظرا لأهمية المحافظة على هذا الكيان التعاوني وصونه من أي انحرافات وتجاوزات وما يصاحبها من آثار اقتصادية ومجتمعية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ أسماء والسير الذاتية لجميع أعضاء مجلس إدارة جمعية مشرف التعاونية.



2 ـ اسم مكتب التدقيق المالي للجمعية مع تزويدي بجميع المحاضر الخاصة بالميزانيات منذ سنة 2020 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.



3 ـ هل يوجد موظفون بالجمعية يعملون في الفترة المسائية بنظام الأجر مقابل العمل، إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فكم مكافآتهم، وهل لديهم موافقة من الوزارة؟



4 ـ هل منحت الموافقة للجمعية على السلة الشتوية التي منحتها الجمعية للمساهمين، وهل منحت الجمعية أي سلال من دون أخذ الموافقة من الوزارة؟



5 ـ ما الأعمال الإنشائية المجزأة لمشاريع الجمعية (مثل المظلات) وكم تكلفتها؟ خلال سنة 2020 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.



6 ـ صورة ضوئية من تقارير المراقبين الماليين بالوزارة القائمين على أعمال الجمعية عن سنة 2020 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.



7 ـ جميع الأنشطة الاجتماعية التي نظمتها الجمعية، مع تزويدي بمحاضر الموافقة عليها سواء من مجلس الإدارة أو الوزارة.



8 ـ الإجراءات المتبعة في حال تنفيذ أي عمل ذات طابع مالي من دون أخذ إذن الوزارة بخاصة المشاريع الإنشائية أو التوظيفية.