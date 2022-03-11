وجه النائب د.بدر الملا سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان جاء كالتالي: استنادا إلى نص المادة رقم 99 من الدستور وإلى نصوص المواد (121 حتى 125) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة. لذا يرجى تزويدي بالآتي: 1- ما الإجراءات التي تم اتخاذها في سبيل تشجيع ودعم المنشآت الصناعية؟



2- يرجى تزويدنا بصورة ضوئية من الدراسات الخاصة بالنشاط الصناعي وسبل دعمه والوسائل والأسس المناسبة لحماية الإنتاج المحلي.



3- ما أسباب عدم إعفاء المنشآت الصناعية من الرسوم المقررة في فترة جائحة كورونا؟



4- هل تم الأخذ بعين الاعتبار الآثار التي ستترتب على قرار تطبيق الغرامات على المنشآت الصناعية في فترة جائحة كورونا؟