أعلنت المملكة العربية السعودية إلغاء التحقق من حالة التحصين في تطبيق «توكلنا»عند دخول الحرمين الشريفين، وكذلك إلغاء اشتراط تسجيل بيانات التحصين ضد فيروس كوورنا المستجد (كوفيد-19) للحصول على تصريح العمرة في حالة القدوم من خارج المملكة.



وقالت وزارة الحج والعمرة السعودية، في بيان صحافي بموقعها على تويتر امس، إنه تم إلغاء الحاجة للحصول على «تصاريح للصلاة في المسجد الحرام ولزيارة النبي صلى الله عليه وسلم»، مشيرة إلى أنه سيتم الاستمرار بإصدار تصاريح لأداء مناسك العمرة وزيارة الروضة الشريفة.



ولفتت إلى أنه سيتم إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، والاستمرار بالإلزام بلبس الكمامة أثناء التواجد فيهما.



وأشارت الوزارة إلى إلغاء اشتراط تقديم نتيجة سلبية لفحص PCR معتمد أو لفحص معتمد لمستضدات فيروس كورونا، وإلغاء شرط الحجر الصحي المؤسسي والحجر المنزلي على ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة.



وكانت السعودية قررت السبت الماضي رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة كورونا، وفي مقدمتها إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والجوامع والمساجد إضافة إلى عدم اشتراط تقديم نتيجة سلبية لفحص PCR قبل القدوم إلى المملكة.



في سياق آخر، كشف وزير الحج والعمرة السعودي د.توفيق الربيعة عن مؤتمر ستنظمه الوزارة في مارس الجاري «لدعم المبادرين والمبتكرين لإثراء التجربة الرقمية في خدمات الحج والعمرة».



وقال الربيعة إن المؤتمر سيحمل عنوان «تحدي الحج والعمرة» وسيقام في 20 الجاري وسيعلن عن تفاصيله قريبا، داعيا القطاع الخاص والمبتكرين للمشاركة فيه.



وأكد الربيعة خلال كلمة له في «الملتقى العلمي الـ 21 للحج والعمرة والزيارة» الذي نظمته جامعة أم القرى، أهمية دور القطاع الخاص في إثراء التجربة الرقمية في خدمات الحج والعمرة، لافتا إلى أن أغلب ابتكارات التطبيقات في العالم وأكثرها نجاحا هي من ابتكار الشركات وليس الحكومات.



وأضاف أن التطوير هو من صميم عمل الوزارة، ولكن إسهامات القطاع الخاص لها دور بارز في ذلك، مبينا أنه سيتاح للقطاع الخاص الدخول على الأنظمة المتعلقة بخدمات الحجز لأداء العمرة أو الصلاة في الروضة وغيرها، وإتاحة البيانات كاملة لاستخدامها بشكل فعال.



وأشار وزير الحج والعمرة السعودي إلى أن الوزارة توفر جميع الإمكانات والتسهيلات للجامعات ومراكز الأبحاث والقطاع الخاص لتمكينها من تقديم حلول متميزة.