أكدت الخارجية الروسية، أن موسكو لن تـشارك بعد الآن في جلسات مجلس أوروبا، بعدما علق المجلس الشهر الماضي حقوق التمثيل الروسية ردا على الهجوم على أوكرانيا.



وذكرت الوزارة في بيان نشر على موقعها الرسمي امس أن «الدول غير الصديقة لروسيا، كدول الاتحاد الأوروبي وحلف شـمال الأطلسي (الناتو)، تستغل أغلبيتها الـمطلقة في لجنة وزراء مجلس أوروبا، وتـواصل تدمـيـر الـمجلس».



وقال البيان إن «روسيا لا تنوي تحمل هذه الأعمال التخريبية التي يقوم بها الغرب بما يتماشى مع فرض نظام قائم على القواعد، ليحل محل القانون الدولي الذي دمرته الولايـات المتحدة وأتباعها».



وأضاف: «روسيا لن تشارك في تحويل حلف الناتو والاتحاد الأوروبي لمجلس أوروبا إلى منصة أخرى للتعاويذ حول التفوق الغربي والنرجسية، فليستمتعوا بالتواصل مع بعضهم البعض من دون روسيا».