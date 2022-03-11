قال رئيس كوريا الجنوبية الجديد، يون سوك يول، الذي فاز في الانتخابات الرئاسية امس، إن الحكومة المنتهية ولايتها «تطوعت للعب دور الوسيط بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية لكنه في النهاية تم التخلي عنها من الطرفين»، منتقدا هذا النهج «الذليل» الذي أدى إلى فشل واضح.



وأضاف يون (61 عاما) بان زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بحاجة لان يضبط مجددا، وقال «إذا سنحت لي الفرصة فسوف ألقنه درسا في التهذيب».



وكانت مفوضية الانتخابات في كوريا الجنوبية أعلنت في وقت سابق امس فوز مرشح المعارضة المحافظة يون سيوك - يول بمقعد الرئاسة بعد سباق صعب مع منافسه عن الحزب الحاكم.



وتعهد يون خلال حملته الانتخابية، بالقضاء على الفساد وتعزيز العدالة وتوفير مجال اقتصادي أكثر تكافؤا، وفي نفس الوقت السعي إلى استرجاع العلاقات مع الصين واتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه كوريا الشمالية، التي أطلقت عددا قياسيا من تجارب الصواريخ في الأشهر الأخيرة.



وقالت المفوضية الوطنية للانتخابات في بيان إن يون سيوك - يول المرشح عن حزب «سلطة الشعب» الذي يوصف بأنه حزب المعارضة الرئيسي حصل على 48.56% في التصويت الذي أجري أمس الأول ليكون الرئيس العشرين للبلاد بعد تفوقه على منافسه المرشح عن الحزب الديموقراطي الحاكم لي جيه - مون الذي حصل على 47.83% من الاصوات.



ومن المقرر أن يتولى منصب الرئيس على مدى السنوات الخمس المقبلة فيما ستبدأ فترة ولايته رسميا في العاشر من مايو المقبل.



وبدلا من الحوار والمفاوضات، سينتهج يون نهجا أكثر تشددا بعد أن دعا إلى مزيد من التدريبات المشتركة مع الولايات المتحدة، كما اقترح شراء المزيد من صواريخ «ثاد» الأميركية لمواجهة بيونغ يانغ على الرغم من خطر التعرض لتدابير انتقامية اقتصادية جديدة من قبل الصين، الشريك التجاري الرئيسي لسيئول.