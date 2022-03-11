أصدرت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون قرارا قضى بمنع سفر رؤساء مجالس إدارة خمسة مصارف كبرى في لبنان، هم: سليم صفير عن بنك بيروت، سمير حنا عن بنك عوده، أنطوان الصحناوي عن سوسيتيه جنرال، سعد الأزهري عن بلوم بنك، وريا الحسن عن بنك ميد.



وأكد مصدر قضائي أن القرار يأتي في سياق استكمال إجراءات التحقيق الذي تجريه القاضية عون مع مسؤولي هذه المصارف في موضوع الهندسات المالية، والقروض التي استحصلت عليها المصارف المذكورة من البنك المركزي والمبالغ قيمتها 8.5 مليارات دولار لتغطية انكشاف حساباتها بالعملة الصعبة بعد تدفق المودعين على سحب أموالهم من هذه المصارف إثر بروز مؤشرات الانهيار المالي في أواخر العام 2019.



وشدد المصدر على أن الغاية من هذا الإجراء هو الوصول مجددا إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وملاحقته في ملف جديد، إذ أن القاضية عون تتهم مسؤولي المصارف المذكورين ومعهم سلامة بأنهم حصلوا على القروض بالدولار الفريش، وسددوا قيمتها على أساس الدولار، وهو ما نفاه رؤساء مجالس الإدارة الذين تعهدوا بتقديم المستندات الواضحة بهذه القروض وكيفية سدادها بالدولار الفريش.