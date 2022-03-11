بيروت ـ منصور شعبان



تقدم رئيس «اللجنة المركزية في حزب البعث الاشتراكي في لبنان» الوزير السابق عاصم قانصوه (85 سنة) بطلب ترشحه عن المقعد الشيعي في دائرة بعلبك -الهرمل الى الانتخابات النيابية المقررة في 15 مايو المقبل.



ويأتي ترشح قانصوه بعد عزوفه في الدورة الماضية وحلول اللواء جميل السيد مكانه، وهو يحاول، الآن، استرداد موقعه كنائب، للمرة الثالثة، عن دائرة بعلبك - الهرمل ضمن تحالفاته في لائحة واحدة.



وأفادت مصادر قانصوه «الأنباء» بأن الأمر معقود بما سيتبلغه «حزب الله» من القيادة السورية، كونه يمثل «حزب البعث» الذي تسلم قيادته الجديدة علي حجازي.



وفي هذه المناسبة، حذر قانصوه، عقب ترشحه، معلقا على التطورات السياسية والأزمة الاقتصادية ـ الاجتماعية التي تضرب لبنان، «مما نحن فيه ومقبلون عليه في المستقبل».



وقال: «الوضع خطير ويهدد بما لا تحمد عقباه. المواطن يئن ولا يمكن الاستمرار هكذا. الجميع ينتقدون ويهاجون ويذهبون الى حد الشتم بما لا ينفع. الكلام خواء».



وتوجه قانصوه الى الحكومة وقيادات الاحزاب: «احذروا. أنتم لا تدرون الى أين تقودون البلد. لبنان بحاجة الى أفعال تنقذه مما هو فيه. هناك متغيرات هائلة تحدث في العالم علينا مواكبتها والتفاعل مع ما يخدم الوطن». واضاف: «تريدون الاصلاحات طبقوا الدستور اولا وأول خطوة في هذا الاتجاه تكون بالإقبال على الانتخابات النيابية».



وتابع: «أسوأ ما نسمعه إلى الآن تلك التصريحات المبهمة حول الانتخابات بين من يريدها أو تأجيلها. وهنا الطامة الكبرى، إن تأجلت، فهذا يعني التمديد للوضع كما هو وبالتالي لن يرتاح لبنان».



وقال قانصوه: «الوضع الحالي يخدم اعداء لبنان وعندها لا ينفع الندم اذا وقعت الكارثة بضياع الثروات الوطنية التي يخطط الاعداء لسرقتها تحت مسميات مشاريع وأفكار وطروحات تخدم البنك الدولي وغيره». واختتم قانصوه: «انتبهوا قبل وقوع الكارثة بضياع لبنان».