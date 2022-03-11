بيروت ـ خلدون قواص



نبه وزير التربية والتعليم العالي اللبناني عباس الحلبي إلى ان العلاقات بين لبنان والدول العربية وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي لم تتغير جذريا، مؤكدا انه واثق من هذا الشعور وأن لبنان يسعى حكما الى العودة للحضن العربي لأنه لا يبتغي إلا أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة، أملا أن يلاقى لبنان في هذا المسعى.



وقال بعد لقائه مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان ان التغيير الجذري يقع على عاتق الفريقين، فلبنان عليه أن يبذل مسعى أكبر، وعلى الدول العربية تفهم الصيغة اللبنانية وتعقيداتها.



وشدد على ان سماحته يعمل لرأب الصدع، ولجمع اللبنانيين حول كلمة سواء، متمنيا أن تسود هذه الكلمة في البلد بعد الانقسامات والتوترات التي تحصل في الوقت الذي يعاني فيه اللبنانيون من أزمة معيشية مستعصية.