شريف: التأمين يشمل الزوج وأولاده والزوجة وأولادها ولا يتضمن عمليات التجميل

كرم: تفعيل وسريان الوثيقة 27 الجاري.. والتأمين سيكون عن طريق «باركود»

العبدلي: التأمين معني بفئتين.. 10 آلاف دينار وقيمتها 315 ديناراً و5 آلاف بـ 265 ديناراً

عبدالعزيز الفضلي



أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية المعلمين حمد الهولي عن بدء التسجيل في التأمين الصحي للمعلمين والمعلمات اعتبارا من اليوم الأحد 13 مارس وحتى 17 منه بمقر الجمعية على فترتين صباحية ومسائية، مشيرا إلى ان الجمعية لا تألو جهدا في تقديم كل ما من شأنه الارتقاء بالعملية التعليمية وخدمة أهل الميدان.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بمشاركة ممثلي شركة الكويت للتأمين وتم خلاله استعراض وثيقة التأمين الصحي للمعلمين.



وقال الهولي ان هذا المشروع طال انتظاره، ومنذ 6 سنوات لم يكن هناك تأمين صحي خاصة بعد الجائحة وبعد الجهود الكبيرة التي بذلها عضو مجلس الإدارة د.منصور العبدلي مع شركة الكويت للتأمين تحقق ما نهدف إليه لخدمة المعلمين وتقديم مشروع يليق بمكانتهم والجهود التي يبذلونها.



بدوره، رحب الرئيس التنفيذي لشركة الكويت للتأمين سامي شريف بالتعاون مع جمعية المعلمين، لافتا الى ان ذلك يأتي في إطار الشراكة المجتمعية، خاصة ان المعلم كأي شخص لديه حاجات كثيرة لذلك قدمنا هذا المشــروع لخدمته وسيكون بادرة ومفتاح خير لمشاريع أخرى.



وأضاف شريف ان التأمين يشمل الزوج وأولاده والزوجة وأولادها، مؤكدا انه لا يتضمن عمليات التجميل، معربا عن بالغ شكره وتقديره لمجلس إدارة جمعية المعلمين على تعاونهم في إنجاز هذا المشروع.



من جانبه، قال رئيس وحدة تأمينات الحياة بشركة الكويت للتأمين الصحي فهد كرم ان تفعيل وسريان الوثيقة يبدأ اعتبارا من 27 الجاري، لافتا الى انه منذ الإعلان عن إبرام الاتفاقية لاحظنا ان هناك تفاعلا وتجاوبا جيدا جدا من قبل أهل الميدان التربوي، مشيرا إلى ان التأمين سيكون عن طريق «باركود» ويشمل جميع المستشفيات والعيادات التي يغطيها التأمين وكل ماهو مذكور في الوثيقة، وهو خاص بمنتسبي الجمعية فقط.



من جهته، أكد عضو مجلس إدارة الجمعية ورئيس لجنة العقود والخدمات د.منصـــور العبدلي أن التأمين الصحي للمعلمين سيشمل فقط أعضاء الجمعية وأسرهم، والآباء والأمهات، مشيرا إلى ان باب التسجيل سيكون مفتوحا اعتبارا من اليوم الأحد، وقيمة التأمين تصل إلى 10 آلاف دينار ومعنية بفئتين وفق ما هو محدد في الوثيقة، حيث ان فئة 10 آلاف قيمتها 315 دينارا، والـ 5 آلاف دينار وقيمتها 265 دينارا. لافتا إلى ان هذا التأمين يأتي في إطار حرص الجمعية على توفير الخدمات والضمانات الصحية للمعلمين.



1500 دينار للمعلمة تشمل الحمل والولادة



تضمنت وثيقة التأمين سعر علاج الأمراض المزمنة يتراوح بين 500 و800 دينار، كما انه تم تخصيص 1500 دينار للمعلمة تشمل الحمل والولادة، وعلاج الأسنان من 400 إلى 600 دينار.