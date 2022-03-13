عبدالعزيز الفضلي



حددت وزارة التربية 22 مدرسة ثانوية في مختلف مناطق البلاد لعقد الاختبارات المؤجلة لطلبة المرحلة الثانوية الذين منعهم فيروس كورونا من دخول امتحانات الفصل الدراسي الأول، وذلك اليوم الأحد.



وكشف الوكيل المساعد للتعليم العام اسامة السلطان، في كتاب «سري» تلقت «الأنباء» نسخة منه، عن آلية تسليم الامتحانات المؤجلة، حيث ستكون لجميع المناطق التعليمية في الساعة 5 مساء قبل الامتحان بيوم في المطبعة السرية الرئيسية بديوان عام الوزارة، بينما سيكون تسليم الصناديق يوم الامتحان الساعة 6 فجرا، مشددا على جميع المناطق التعليمية بالالتزام التام بالمواعيد المحددة وإحضار صناديق بعدد كاف موضح عليها اسماء المدارس على ان تتم تعبئة الصناديق بواسطة اعضاء مطابع المناطق التعليمية مع احضار الهوية التابعة لكل منطقة تعليمية.