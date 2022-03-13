مع دخول جائحة كوفيد-19 عامها الثالث، تظهر مجموعة من الدراسات الجديدة، أن نحو ثلث الأطفال الأميركيين في الصفوف الدنيا يفتقدون معايير القراءة بزيادة كبيرة عن فترة ما قبل الوباء، وفقا لما ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الثلاثاء الماضي.



وقالت الصحيفة في تقرير لها «لقد تأثر الأطفال في كل مجموعة ديموغرافية، لكن الأطفال السود واللاتينيين، وكذلك أطفال الأسر ذات الدخل المنخفض وذوي الإعاقة والذين لا يجيدون اللغة الإنجليزية، قد تأثروا بشكل أكبر». وفي فيرجينيا تراجعت مهارات القراءة المبكرة إلى أدنى مستوياتها منذ 20 عاما هذا الخريف. وفي منطقة بوسطن تم تحديد 60% من الطلاب في بعض المدارس عالية الفقر بأنهم معرضون لخطر مشاكل القراءة بشكل كبير، وهو ما يمثل ضعف عدد الطلاب قبل الوباء، وفقا للتقرير.