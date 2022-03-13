قال مكتب رئيس الوزراء الإيطالي أمس السبت إن الشرطة صادرت يختا فاخرا من الملياردير الروسي أندريه إيجوريفيتش ميلينشينكو وذلك بعد بضعة أيام من وضع رجل الأعمال على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.



وقالت الحكومة إنه تم احتجاز اليخت «سي إيه» البالغ طوله 143 مترا وسعره 530 مليون يورو (578 مليون دولار) في ميناء ترييستي بشمال إيطاليا.



وأضافت الحكومة أن هذا يعد أكبر يخت شراعي في العالم.



ويملك ميلينشينكو مجموعة يوروتشيم المنتجة للأسمدة وشركة سويك للفحم. ولكن الشركتين قالتا في بيانات يوم الخميس إنه استقال من عضوية مجلس إدارة الشركتين اعتبارا من يوم الأربعاء.



وقال أليكس أندريف المتحدث باسم ميلينشينكو إن رجل الأعمال «لا علاقة له بالأحداث المأساوية في أوكرانيا. وليس لديه أي انتماءات سياسية».