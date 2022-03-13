اتهم الأمير هاري السبت بـ «الاستهانة» بالملكة إليزابيث الثانية كونه سيتغيب عن مراسم دينية عن راحة نفس زوجها الراحل الأمير فيليب، وهو جده، الذي توفي في أبريل الفائت.



وأعلن ناطق باسم هاري الجمعة أن الأمير لن يحضر صلاة الجناز التي تقام في 29 مارس في دير وستمنستر، فيما أفادت تقارير بأنه سيحضر ألعاب «إنفيكتس غايمز» الرياضية التي تنطلق في هولندا بعد مراسم الجنازة بأسبوعين.



وبعدما تصدر موضوع الحرب في أوكرانيا صحيفة «ذي صن» مدى أيام، عنونت الصحيفة على صفحتها الأولى «هاري يستهين بفيليب». وفي مقال «ذي صن»، اتهمت كاتبة السيرة الملكية أنجيلا ليفين هاري المقيم في كاليفورنيا بـ«الابتزاز» فيما يتعلق بمراسم جده الأمير فيليب التذكارية، بعدما قررت حكومة المملكة المتحدة وقف توفير الحماية الأمنية الملكية له.



وقالت ليفين لوسائل إعلام بريطانية إن الابن الثاني لوريث العرش الأمير تشالز استهان في الواقع بالملكة.



وتوفي الأمير فيليب الذي استمر زواجه من الملكة 73 عاما، في أبريل الماضي قبل أسابيع قليلة على بلوغه الـ 100 عام.



وأقيمت مراسم دفنه في ظل قيود صحية صارمة، ولم يشارك فيها إلا 30 شخصا من بينهم الأمير هاري. وبعد مراسم دفن محدودة، تمثل صلاة الجناز التذكارية فرصة لإقامة احتفال وطني يليق بعمر دوق إدنبرة وفترة خدمته الطويلين.



ولم يذكر المتحدث باسم هاري سبب عدم حضور الأمير مراسم جده التذكارية، مشيرا إلى أنه يأمل في زيارة جدته «قريبا».