حاول الممثل أليك بالدوين المضي مجددا في تصوير فيلم الوسترن «راست» الذي قتلت مديرة تصويره هالينا هاتشينز بطلقة نارية أصابتها عرضا، معللا مساعيه برغبته في «تكريم ذكراها»، وتعويض أسرتها بفضل الأرباح التي قد يحققها الفيلم، وفقا لطلب تحكيم قدم الجمعة في لوس أنجيليس.



ورفعت دعاوى عدة أمام القضاء المدني على بالدوين الذي شارك أيضا في إنتاج «راست»، سعيا من متضررين إلى الحصول على تعويضات، إحداها من زوج الراحلة مات هاتشينز وابنهما. وأوضح الطلب أن بالدوين نجح في إقناع طاقم الفيلم، بمن فيه مخرجه جويل سوزا الذي أصيب أيضا في يوم الحادث، بإكمال الإنتاج. لكن مات هاتشينز رفض عرض بالدوين للتسوية الودية واختار مقاضاة الممثل وفريق الإنتاج، طالبا تعويضات «كبيرة» عللها بقائمة طويلة من الوقائع التي تشير إلى تقصير في اتخاذ إجراءات السلامة المطلوبة.