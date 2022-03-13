القاهرة - ناهد إمام



وجه د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان المصرية، بتغيير مواعيد إصدار البيان اليومي لإحصائيات الإصابات والوفيات والتعافي من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليتم إصداره دوريا في بداية كل أسبوع.



وأوضح د. حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن آخر بيان يومي لإحصائيات كورونا صدر عن الوزارة، في ساعة مبكرة من صباح امس، وسيتم إصدار البيانات التالية يوم السبت من كل أسبوع.



وأشار عبدالغفار إلى أن قرار تغيير موعد إصدار البيان جاء مع انكسار الموجة الخامسة من الجائحة وتراجع معدلات الإصابات بنسب شبه ثابتة لمدة أسبوعين متتاليين، إلى جانب تراجع نسب الإشغال في المستشفيات.



وأعرب عن أمله في استمرار انخفاض أعداد الإصابات بالفيروس التاجي محليا وعالميا، مؤكدا ضرورة التوسع في تلقي الفئات المستهدفة للقاحات طبقا للبرنامج الزمني، والالتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة وخاصة خلال شهر رمضان المبارك، وهو ما سيؤدي إلى تخطي الأزمة بنجاح وسلام.



وطالب المواطنين بالحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية في مواجهة الوباء، والاستمرار في ممارسة الإجراءات الاحترازية والحفاظ على النظافة الشخصية لحماية الأفراد والمجتمع من انتشار أي أمراض معدية.