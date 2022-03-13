القاهرة - هالة عمران



نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما تردد من أنباء بشأن تغيير السلع الأساسية المدرجة على البطاقات التموينية نتيجة لنقص المعروض.



وأوضح المركز الإعلامي - في بيان - «أنه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء»، مؤكدة أنه لا صحة لتغيير السلع الأساسية المدرجة على البطاقات التموينية.



وشددت الوزارة على توافر جميع السلع التموينية بشكل طبيعي دون تغييرها، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يوميا بجميع المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية، وفروع مشروع «جمعيتي»، وكذلك توافر مخزون استراتيجي لها يكفي لعدة أشهر مقبلة، كما سيتم إطلاق معارض «أهلا رمضان» في نهاية الأسبوع المقبل بالمحافظات، ثم بالقاهرة الكبرى، وذلك لتوفير السلع بأسعار مخفضة تصل إلى 25%، على أن تستمر بعض تلك المعارض طوال شهر رمضان، مشيرة إلى شن حملات تفتيش يومية على كل المنافذ والمخازن للتأكد من توافر جميع السلع ومنع أي تلاعب في أسعارها أو احتكارها.



وفي سياق متصل، وصلت نسب صرف السلع التموينية إلى 40% عن شهر مارس الجاري، حيث تتوافر 27 سلعة ‏بمخازن شركتي «الجملة العامة» و«المصرية»، والتي تصل إلى نحو 1500 مخزن، مع ضخ يومي من السلع الاستراتيجية لمنافذ الصرف التي يصل ‏عددها إلى 40 ألف منفذ بنحو 4 آلاف طن سكر/ يوم، و3 ‏آلاف طن زيت/ يوم مناصفة بين العبوة زنة الـ 1 ليتر والعبوة ‏زنة الـ 800 غرام، وألف طن مكرونة بشكل يومي، وكذلك الأرز بالإضافة إلى ‏السلع الأخرى التي تتنوع ما بين مساحيق الغسيل والسمن النباتي ‏وأغلب احتياجات الأسر المصرية من السلع.