القاهرة - ناهد إمام



أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدء استقبال أوراق الطلاب العائدين من أوكرانيا من الراغبين في استكمال الدراسة في مصر، وفق الضوابط التي أقرها مجلس الوزراء، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.



وذكر بيان لوزارة الهجرة امس ان ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدراسة أوضاع الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية، وإيجاد حلول لمساعدة هؤلاء الطلاب الراغبين في التحويل للجامعات المصرية، مراعاة للظروف الاستثنائية التي تواجهها أوكرانيا حاليا، وحرصا على مستقبل هؤلاء الطلاب.



وأكدت وزيرة الهجرة حرص القيادة السياسية على توفيق أوضاع أبنائنا العائدين من أوكرانيا من الراغبين في استكمال دراستهم بمصر، موضحة أن استقبال أوراق الطلاب العائدين، سيبدأ الإثنين 14 مارس، بمقر الوزارة في منطقة المهندسين، 96 شارع أحمد عرابي الدور العاشر، ممن قاموا بالتسجيل عبر الروابط المعلنة مسبقا من جانب وزارتي الهجرة والتعليم العالي، الرابط الخاص باستمارة التسجيل الموحدة للطلاب الدارسين في أوكرانيا: (https://forms.gle/4nYrQMhja4gMYotT8).



وأضافت الوزيرة أهمية الالتزام بكافة الضوابط التي سبق ان أعلنها مجلس الوزراء، مع إحضار كافة الأوراق الثبوتية، جواز سفر مسجل عليه الإقامة في أوكرانيا قبل 24 فبراير 2022، وكذلك إثبات قيد في السنة الدراسية والتخصص بالجامعات الأوكرانية.



وأوضحت أن تسلم وفحص الأوراق سيتم بحضور مندوب مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، وذلك يوميا «ما عدا يومي الجمعة والسبت» لمدة أسبوعين، من الساعة 10 صباحا إلى 3 عصرا يوميا.



وتابعت الوزيرة أن الاستمارة الموحدة المطروحة لتسجيل الطلاب الدارسين في أوكرانيا، لبحث ودراسة مطالبهم، تشمل التفاصيل الخاصة بالطلاب (السنة الدراسية -التخصص- مكان الإقامة، إلخ)، وعلى جميع الدارسين في أوكرانيا الراغبين في التحويل للجامعات المصرية سرعة استيفائها، والاهتمام بدقة البيانات المقدمة، وبالفعل سجل البيانات أكثر من 2000 طالب، وتمت موافاة وزارة التعليم العالي بكافة البيانات، ويتم التنسيق مع وزير التعليم العالي في هذا الشأن.



بدوره، صرح د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بأن الوزارة مستمرة في التنسيق مع كافة الوزارات والمؤسسات المعنية في الدولة لمساعدة أبنائنا الطلاب الدارسين بالجامعات الأوكرانية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها أوكرانيا حاليا، وبما يحقق تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وأوضح الوزير أن البوابة الإلكترونية لموقع الجامعات الخاصة والأهلية، أعلنت عن الأماكن الشاغرة بكافة الكليات بالجامعات الخاصة والأهلية، للاطلاع والتعرف عليها.



https://www.cpnu-admission.edu.eg/



وأضاف ان الجامعات الخاصة والأهلية قد أعلنت على مواقعها الإلكترونية وصفحاتها الرسمية بيانا بالتخصصات التي يتوافر بها أماكن شاغرة.



وأوضح وزير التعليم العالي أنه جار الاستعداد حاليا لاتخاذ الإجراءات التنفيذية الخاصة بإجراء اختبارات تحديد المستوى الدراسي لطلاب كليات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والهندسة، وسوف يتم إعلان مواعيد الاختبارات تباعا في بيانات إعلامية.



أما الطلاب في غير هذه التخصصات فسوف يتوجهون بأوراقهم مباشرة إلى الجامعات الخاصة والأهلية التي بها أماكن شاغرة في تخصصاتهم.



وكان قد وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير على النتائج التي انتهت إليها لجنة وزارة التعليم العالي المعنية بدراسة آليات تنفيذ التوجيه الرئاسي، ودراسة كافة الجوانب التعليمية والقانونية المتعلقة بهذا الشأن.



ووافق مجلس الوزراء على قبول تحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية، إلى الجامعات الخاصة والأهلية في مصر، طبقا للضوابط والشروط التي تمثلت في قبول تحويل الطلاب المصريين المقيدين للدراسة بالجامعات الأوكرانية قبل اندلاع الأحداث في 24/2/2022 في كافة التخصصات، بالجامعات الخاصة والأهلية المصرية، وفقا للتخصص المناظر الدارس به الطالب في الخارج، على ألا تقل مدة الدراسة في الجامعة المحول إليها الطالب في مصر، عن عام دراسي كامل، مشترطا لقبول تحويل الطلاب إلى التخصصات العملية بالجامعات الخاصة والأهلية، اجتيازهم للمقررات الدراسية المؤهلة لهذه التخصصات في شهادة الثانوية العامة أو الشهادات المعادلة لها، وعلى الطالب تقديم شهادة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة التي تثبت ذلك.



وأشارت الضوابط والشروط إلى أنه سيتم الإعلان عن الأماكن الشاغرة بالجامعات الخاصة والأهلية، وفقا للسعة الاستيعابية لكل جامعة، لكي يتم تحويل الطلاب إليها، ويتم إجراء اختبار للطالب في المقررات التي درسها من خلال اختبار مركزي يجري لطلاب الطب البشري والصيدلة بكليتي الطب والصيدلة بجامعة القاهرة، ولطلاب طب الأسنان والهندسة بكليتي طب الأسنان والهندسة بجامعة عين شمس، لتحديد المستوى الدراسي للطالب، أما عن التخصصات العلمية الأخرى فيتم اختبار الطالب بالجامعة التي يختار الطالب الالتحاق بها.



وتضمنت الضوابط والشروط أيضا أن يتقدم الطالب إلى الجامعة التي يرغب في التحويل إليها مباشرة، على أن يقدم ما يثبت صحة أنه مقيد بجامعة أوكرانية في العام الجامعي 2021/2022، وشهادة بالمقررات التي درسها ومحتواها العلمي لعمل مقاصة علمية للطالب لتحديد المستوى الدراسي، وكذلك شهادة تحديد نتائج اختبار تحديد المستوى الدراسي من جامعة القاهرة أو جامعة عين شمس وفقا للتخصص العلمي، وفي حالة تعذر تقديم شهادة المقررات خلال فترة ثلاثة أشهر، يصبح قرار التحويل منعدما.



كما لا يجوز للطالب التحويل من الجامعة الخاصة أو الأهلية التي تم قبول تحويله بها إلى جامعة أخرى، وعلى الطلاب الراغبين في التحويل، تقديم ما يثبت الإقامة الفعلية -أثناء الدراسة- في دولة أوكرانيا قبل 24/2/2022 بكافة طرق الإثبات، ويسري هذا القرار فقط على الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية خلال العام الجامعي 2021/2022، نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها دولة أوكرانيا حاليا.



هذا بالإضافة إلى الالتزام بأحكام قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 30 لسنة 2011، والمتمثلة في أن يكون الطالب الراغب في التحويل، حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وأن تكون الشهادات التي تمنحها الجامعة المقيد بها الطالب بالخارج، معادلة لتلك التي تمنحها الجامعات المصرية، وأن يقدم الطالب وولي أمره إقرارا بصحة البيانات المقدمة حول حالته الدراسية، ويلتزم الطالب بتقديم الوثائق الدالة على ذلك من جامعته خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التقديم، وفي حالة ثبوت عدم صحة بيانات الطالب الدراسية يعتبر قبول أوراقه منعدما، ويعرض نفسه للمساألة القانونية، هذا، ويمكن للطلاب التقدم لفروع الجامعات الأجنبية المنشأة وفقا لأحكام القانون 162 لسنة 2018، والجامعات التي تم إنشاؤها باتفاقيات دولية في جمهورية مصر العربية، وفقا لقواعد القبول بتلك الجامعات.