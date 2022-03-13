بيروت ـ عامر زين الدين



أكد رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب تيمور جنبلاط أن «استحقاق الانتخابات النيابية المقبلة سوف يكون محطة أساسية على طريق النضال المستمر من أجل السيادة، ولما نراه اليوم من محاولات قديمة ـ جديدة لإطباق السيطرة على البلاد ومحاصرة الاصوات السيادية، والموعد في هذه الانتخابات سيكون موعدا مع تأكيد الثوابت السياسية من اجل بقاء لبنان واحة تنوع بوجه كل الالغائيين من بعض القوى السياسية والحركات المدنية».



كلام النائب جنبلاط جاء خلال اجتماع عمل عقده مع اللجنة الانتخابية المركزية للحزب التقدمي الاشتراكي في قصر المختارة امس، بحضور داليا جنبلاط، ومشاركة النواب: مروان حمادة، اكرم شهيب، د. بلال عبدالله وفيصل الصايغ، والمرشحين: د. حبوبة عون، عفراء عيد، سعد الدين الخطيب وراجي السعد، اضافة الى امين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر وقياديين في الحزب، ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب ومسؤولي الملفات واللجان الانتخابية.



وقد حيا النائب جنبلاط خلال اللقاء «كل الجهود الدؤوبة التي عملت وتعمل لدعم الناس والوقوف الى جانبهم على كل المستويات، خصوصا في ظل الظروف القاهرة التي بلغتها المرحلة على شتى المستويات الاجتماعية والاقتصادية والصحية الراهنة»، داعيا الى «تكريس تلك العناوين الاجتماعية والاقتصادية الملحة الى جانب الثوابت السياسية والمبادئ التي انطلق منها الحزب التقدمي الاشتراكي طيلة مسيرته النضالية منذ تأسيسه في برنامج العمل للمرحلة المقبلة».



وأعطى النائب جنبلاط توجيهاته «للتفاعل المطلوب والمؤثر مع الشباب، وإشراكهم في صنع القرار وبناء المستقبل الذي يتطلعون اليه، في مواجهة حالات اليأس والإحباط التي اصابت الشعب اللبناني عموما ودفعت بالشباب الى الهجرة».