الرياض - خالد المصيبيح



تختتم اليوم الجولة 24 من الدوري السعودي بأقوى لقاءاتها عبر مباراة مهمة للاتحاد المتصدر برصيد 54 نقطة مع الشباب الثاني بـ 46 نقطة.



ويمثل اللقاء تحديد مصير للفريقين فالاتحاد، الطامح لتعزيز صدارته وتعويض خسارته في الجولة الماضية أمام الهلال، يبحث أولا عن الفوز الذي يبقيه متصدرا ومتمسكا بها، وثانيا لإبعاد الشباب عن منافسته والإبقاء على الهلال وحيدا في منافسته على اللقب، بينما ستكون نقاط اللقاء هدفا وحيدا للشباب للإبقاء على حظوظه وتقليص الفارق إلى 5 نقاط مع بقاء 6 جولات.



وفي بريده يلتقى الهلال بالرائد سعيا للاستمرار في مطاردة الاتحاد المتصدر حيث يدرك لاعبوه أن التعادل، فيما لو حدث سيقلل من فرصته في الاحتفاظ باللقب بينما من جانب الرائد التاسع فهو يبحث عن تأمين موقعه فقط في مركز آمن بعيدا عن حسابات الهبوط.



وكان النصر الثالث قد واصل مسلسل إهدار النقاط بعد تعادله مع مستضيفه الاتفاق 2-2 وربما يفقد مركزه الثالث اليوم في حال فوز الهلال بينما جاء التعادل بالنسبة للاتفاق بمنزلة الخسارة، حيث لايزال في موقع متأخر جدا وتحيط به مخاوف الهبوط للدرجه الأولى وان كان مدربه الجديد الفرنسي كالديرون قد أوجد اختلافا كبيرا في الفريق عن مبارياته السابقة، كما تقدم الفيحاء خطوه في طريق النجاة بعد فوزه على الباطن بهدف في وقت تأزم به موقف الباطن الذي يحتاج إلى جهد وحظ من أجل البقاء موسما آخر.