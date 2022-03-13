القاهرة ـ سامي عبدالفتاح



خسر الفريق الأول لكرة بالنادي الأهلي أمام مضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما امس على ملعب ستاد سوكر سيتي، في إطار منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الأولى بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.



وسجل هدف صن داونز اللاعب بيتر شالويل في الدقيقة 24.



وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد صن داونز إلى 10 نقاط مواصلا صدارته للمجموعة وضمن بذلك تأهله إلى الدور الربع النهائي يليه الأهلي الذي تجمد رصيده عند 4 نقاط بالتساوي مع الهلال السوداني ومواطنه المريخ. وعلى غير المتوقع والمنتظر مع عودة البرتغالي فيريرا خلفا للفرنسي كارتيرون، تلقى الزمالك ضربة قاضية على يد ضيفه الوداد المغربي بالخسارة 0-1 أمس الأول، ليتوقف رصيده عند نقطتين فقط، بينما تصدر الوداد بـ9 نقاط، تلاه بيترو اتليتكو الانغولي برصيد 7 نقاط وفي المركز الاخير فريق ساجرادا. سجل الهدف القاتل يحيى جبران هدف التقدم للوداد في الدقيقة 48 من ضربة جزاء، وعجز الزمالك عن هز الشباك رغم استحواذه على الكرة على مدار اللقاء. وعقب صافرة النهاية، أعلن رئيس الزمالك مرتضى مرتضى عدم تجديد عقود المحترفين أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم والحارس محمد أبوجبل ونجم خط الوسط طارق حامد وعمر السعيد وعرض المحترف التونسي سيف الجزيري للبيع.