أوضح الاتحاد العراقي لكرة القدم الأسباب التي وقفت وراء تأخر منح وفد اتحاد كأس الخليج العربي سمات دخول لزيارة مدينة البصرة، في اطار اجراء التقييمات المختلفة بشأن استضافة العراق لبطولة خليجي 25 المقررة العام المقبل في المدينة الجنوبية.



وذكر الاتحاد العراقي في بيان: «يود الاتحاد العراقي توضيح قضية تأشيرات وفد اتحاد كأس الخليج العربي وتأخيرها والتي رافقتها العديد من التفسيرات، على الرغم من التنسيق العالي والتجاوب الواضح مع اتحاد كأس الخليج العربي».



واضاف «في 26 فبراير أرسل اتحاد كأس الخليج العربي برقية الى الاتحاد لاستخراج سمة الدخول للوفد المؤلف من 7 أشخاص والذي يروم زيارة مدينة البصرة من دون تحديد موعد للزيارة، وكان اليوم التالي (الأحد) عطلة رسمية في العراق».



وتابع البيان: «يوم الاثنين (28 فبراير) خاطب الاتحاد وزارة الشباب والرياضة لمفاتحة وزارة الداخلية لإصدار سمة الدخول للوفد، وتم إصدار سمات الدخول للوفد (اضطرارية) في 8 مارس وتم ابلاغ اتحاد كأس الخليج العربي بذلك لتحديد موعد الزيارة».



وكان وفد من اتحاد كأس الخليج العربي الذي انهى الخميس زيارة الى الكويت البلد البديل لاستضافة خليجي 25، والتي وصفها بالناجحة، وذكر في بيان انه كان من المفترض أن يقوم بزيارة رابعة الى مدينة البصرة باعتبار ان العراق البلد المضيف لخليجي 25، لكن الزيارة لم تتم في الوقت المحدد بسبب تأخر اصدار التأشيرات من قبل الاتحاد العراقي».



وختم الاتحاد العراقي بيانه بالقول: «يتطلع الاتحاد إلى توخي الدقة في نقل المعلومات في هذا الوقت الحساس الذي يتطلب من الجميع العمل بروح واحدة وبرؤية واسعة وتطلعات كبيرة لاستثمار عملية رفع الحظر»، من دون الاشارة الى جهات المعلومات تلك.