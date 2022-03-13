حقق الترجي انتصارا ثمينا أمام مضيفه النجم الساحلي وتغلب عليه 2-0 في القمة التونسية الخالصة التي جمعت الفريقين امس على ملعب «حمادي العقربي» في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، إذ افتتح عبد القادر بدران التسجيل للترجي في الدقيقة 66 ثم أضاف محمد علي بن رمضان الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 77.



وارتفع رصيد الترجي إلى 8 نقاط في صدارة المجموعة بفارق الأهداف أمام شباب بلوزداد الجزائري الذي تغلب على جوانينج جالاكسي البوتسواني 4-1 أمس الأول في الجولة نفسها، بينما تجمد رصيد النجم الساحلي، الذي كان قد تعادل سلبيا مع الترجي على ملعب الأخير في الجولة الماضية، عند 3 نقاط في المركز الثالث ويليه جوانينج جالاكسي في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.