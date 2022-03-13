رحب المدير الفني للجنة الأولمبية الفلسطينية نادر الجيوسي، بفوز فلسطين بعضوية الاتحاد الآسيوي للملاكمة، معتبرا أن الخطوة "استحقاق تم انتزاعه".

وجرت الانتخابات بالعاصمة الأردنية عمان اليوم، بمشاركة 44 دولة آسيوية، وحقق فيها رئيس الاتحاد الفلسطيني للملاكمة محمد السلحوت، الفوز ضمن 14 عضوا.

وقال الجيوسي لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن السلحوت أثبت حضورا على المستوى العربي مما دفع رؤساء اتحادات بعض الدول العربية الطلب منه أن يرشح نفسه إلى الاتحاد الآسيوي للملاكمة.

واعتبر الجيوسي أن اختيار السلحوت سينعكس إيجابا على تطوير لعبة الملاكمة على المستوى الآسيوي بشكل عام وعلى الاتحادات العربية والفلسطينية بشكل خاص.

وأشار إلى أن عضوية الاتحاد الآسيوي سيزيد مكاسب الاتحاد الفلسطيني للملاكمة عبر عمل معسكرات تدريبية وتطوير قدرات اللاعبين، ما يؤهل فلسطين للمشاركة في أولمبياد فرنسا 2024.

وتابع الجيوسي أن الفوز بالعضوية سيمكن من تطوير قدرات المدربين والحكام عن طريق ابتعاث دورات خارجية أو استقطاب مدربين إلى فلسطين، بالإضافة إلى الحصول على معدات بسبب وجود نقص في بعض مستلزمات اللعبة في الأراضي الفلسطينية.

وجرى الاتفاق على هامش الانتخابات على إقامة دورات تدريبية للمدربين والحكام في الأراضي الفلسطينية خلال الفترة من 15 مارس الجاري ولغاية الأول من الشهر المقبل بإشراف حكام دوليين من الأردن.