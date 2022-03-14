بداح العنزي



أحالت لجنة حولي خلال اجتماعها امس برئاسة عبدالله الرومي اقتراح العضو احمد هديان بشأن تخصيص موقع حديقة عامة في منطقة الشهداء الي الجهاز التنفيذي لمخاطبة الهيئة العامة للزراعة.



وقال الرومي ان اللجنة وافقت على طلب استقطاع جزء من مسجد صقر عبدالله القطان الواقع بمنطقة الجابرية قطعة 8 لبناء سكن عائلي للإمام والمؤذن، كما تمت الموافقة على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية توسعة فرع التموين الواقع مواد ضمن قطعة 2 بمنطقة مشرف، وطلب الديوان الأميري دمج الأرض المجاورة لمبنى مؤسسة الكويت للتقدم العلمي الجديد الكائن بمنطقة رأس السالمية قطعة 72.



وتابع: تمت الموافقة على طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص مواقع المحطة تحويل ثانوية بمنطقة مشرف قطعة 5. وأحالت اللجنة الكتاب المقدم من صاحب العلاقة بشأن الموافقة على تخصيص منحدر لاستخدام ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن من رواد ديوان المرحوم سید عبدالوهاب الرفاعي - البدع الى الجهاز التنفيذي لإعداد تقرير اللجنة.