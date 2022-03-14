بداح العنزي



أوصت لجنة العاصمة خلال اجتماعها برئاسة عبدالعزيز المعجل بالموافقة على طلب تخصيص المبنى الحكومي للفحوصات وضبط الجودة في منطقة كيفان التابع لوزارة الأشغال العامة ليكون مقرا للهيئة العامة للطرق والنقل البري.



وقال المعجل ان اللجنة ابقت على جدول اعمالها الشكوى المقدمة من أهالي منطقة الخالدية قطعة 2 - شارع 27 بشأن تجميد قرار البلدية بإزالة المظلات لحين الفصل في تجاوزات وتعديات نادي الفتاة بحق المنازل المحيطة به، كما وافقت على طلب وزارة الداخلية تخصيص نقطة أمنية بمنطقة القبلة بالقطعة التجارية الرابعة، وأيضا وافقت على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري استحداث شارع تخديمي ومدخل ومخرج على شارع الخليج العربي بمنطقة الدعية.



وأضاف: رفضت اللجنة طلب محافظة العاصمة إقامة نصب تذكاري في التقاطع ما بين طريق المغرب والدائري الأول، واحالت للجهاز التنفيذي كتاب الهيئة العامة للرياضة، بطلب ضم مساحة احواض السباحة ومواقف السيارات للنادي العربي الرياضي، وذلك لرفع تقرير مفصل.