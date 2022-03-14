أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الأحمدي بجولات ميدانية لتنظيف منطقة الوفرة خلال شهر فبراير الماضي في إطار الحملات اليومية للارتقاء بمستوى النظافة بالمنطقة.



وفي هذا السياق، أكد مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بمحافظة الأحمدي فيصل العتيبي أن الهدف من الجولات الميدانية المكثفة رصد المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم، لافتا إلى أن الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق يولي اهتماما بالغا برفع مستوى النظافة بجميع مناطق المحافظة، بشكل عام من خلال تنظيف الشوارع الرئيسية والداخلية ورفع المخلفات وكل ما يشوه المنظر العام بالمناطق.



وأشار العتيبي إلى أن الحملات الميدانية اليومية التي نفذها الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات خلال شهر فبراير الماضي أسفرت عن رفع ونقل حمولة 11500م3 من المخلفات، لافتا إلى أن الحملة الميدانية المكثفة التي تم تنفيذها صباح أمس باستخدام عدد من الآليات أسفرت عن رفع ونقل 1380م3 من المخلفات.



وبين أن مشرفي المراكز يقومون وبصفة دورية بمتابعة أعمال النظافة بجميع مناطق المحافظة من خلال رفع كل ما يعمل على إعاقة الطريق ويشوه المنظر العام، مؤكدا على عدم تهاون الفريق الرقابي في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للائحة النظافة العامة وإشغالات الطرق.