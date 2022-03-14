عصام الصقر: نتبع نهجاً صارماً بدمج قضايا الاستدامة في صميم أعمالنا التجارية

حصول المبنى الجديد على هذه الشهادة يعكس التزامنا بوضع حماية البيئة كأولوية

نساند التوجه العالمي بالانتقال لاقتصاد منخفض الكربون وتخفيف مخاطر المناخ

وضعنا معايير تتضمن دوراً محورياً لحماية المناخ في نموذج أعمالنا المستقبلي



حقق مبنى بنك الكويت الوطني وأيقونته المعمارية إنجازا جديدا، وذلك بحصوله على شهادة الفئة الذهبية لاعتماد الريادة في تطبيق أنظمة الطاقة وحماية البيئة (LEED 2009 Gold) للمباني الجديدة والمقدمة من المجلس الأميركي للمباني الخضراء (USGBC).



ويعد مبنى بنك الكويت الوطني هو أول مبنى في الكويت حاصل على الشهادة الذهبية المعتمدة LEED v2009 لتشييد وتصميم المباني الصادرة عن المجلس الأميركي للمباني الخضراء، كما يحل في المرتبة الثالثة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كأكبر مبنى حائز هذه الشهادة، ومن بين أعلى 2% من إجمالي أكبر المباني على المستوى العالم في هذه الفئة.



وحصد مبنى بنك الكويت الوطني المرتبة الذهبية ضمن تصنيف (LEED 2009) بعد حصوله على 67 نقطة ضمن التصنيف، وهو ما يعكس التزام البنك بتبني أعلى معايير الاستدامة والسعي للحد من التأثير البيئي وإنشاء نموذج يحتذى به لممارسات تشييد المباني في الكويت.



ويعد (LEED) نظاماً لتصنيف المباني الخضراء ويقوم بتقييم استدامة المباني من خلال 7 معايير تشمل: موقع الاستدامة، وكفاءة استخدام المياه، الطاقة والجو، المواد والموارد، جودة البيئة الداخلية، الابتكار في التصميم، والأولويات الإقليمية.



أهداف محددة للاستدامة



وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر: «يبرهن الحصول على هذه الشهادة المرموقة مدى التقدم الذي يحرزه البنك على صعيد تحقيق الركائز الاستراتيجية للاستدامة».



وأشار الصقر إلى أن الوطني وضع أهدافا محددة للأعمال المستدامة وقام بصياغة معايير على مستوى البنك تتضمن دورا محوريا لحماية المناخ في نموذج الأعمال المستقبلي، حيث يعكس حصول المبنى الجديد على هذه الشهادة التزام البنك بوضع حماية البيئة كأولوية قصوى في صميم أجندته المستقبلية.



وأضاف أن البنك وتماشيا مع مسؤوليته الاجتماعية يدعم ويساند التوجه العالمي بالانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون والتخفيف من مخاطر تغير المناخ.



وشدد على سعي البنك نحو تطوير ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لدى البنك لتصبح من الاعتبارات الرئيسية عند وضع استراتيجيات طويل الآجل، وأكد الصقر أن جهود البنك خلال السنوات الماضية في هذا الصدد تكللت بالحفاظ على أعلى التصنيفات ضمن مؤشرات الاستدامة العالمية.



ثمرة جهود طويلة



وجاءت الشهادة الذهبية لنظام (LEED) ثمرة لجهود وعمل استمر لأشهر طويلة من أجل بلوغ ذلك الإنجاز وذلك بعد سلسة من التقييمات والاختبارات، ضمن مرحلة ركزت على العديد من خصائص البناء والابتكار في التصميم وجوانب فنية أخرى، لينضم بذلك البنك إلى قائمة المؤسسات والمشاريع الرائدة حول العالم والتي تعتمد في عملها مبدأ البناء الأخضر والممارسات المستدامة بهدف تحسين حياة الناس والمجتمعات.



ويوفر LEED إطارا للمباني الخضراء الصحية وذات الكفاءة العالية والموفرة للتكلفة، ومن أهم تلك الفوائد التأثير الإيجابي على البيئة، وتقليص حجم الانبعاث الكربوني، والتأثير الصحي الناتج عن تقليل أمراض تلوث الهواء نظرا لاستخدام أنظمة التهوية المبتكرة، وتصميمات تقلل من استهلاك المياه والكهرباء، وإعادة التدوير وتوفير مناخ يحقق أداء أفضل للموظفين العاملين في المباني الحاصلة على شهادة LEED.



ويشــكـــل الاهتمـــام بالبيئة أحد أهم أولويات البنك بالإضافة إلى التزامه بالمسؤولية البيئية عبر قياس وتقييم الآثار البيئية لأعماله وإدارة عمليات البنك عبر ترشيد استهلاك المياه والطاقة وإعادة تدوير المواد، والتركيز على الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة.



الهندسة الخضراء



ويتبنى الوطني الاتجاه الحديث للمباني والهندسة المعمارية الخضراء حيث تم تشييد المبنى الرئيسي بأسلوب يضمن الانسجام مع البيئة وخفض أي تأثير بيئي سلبي عبر استخدام المواد منخفضة الانبعاثات بما في ذلك مواد الطلاء ومواد منع التسرب والمواد اللاصقة وتميزه بوجود نظام لفصل وإدارة مخلفات البناء أثناء التشييد والتشغيل بالإضافة إلى وصول نسبة المحتوى المعاد تدويره من إجمالي المواد المستخدمة في المقر نحو 20%.



كما تتمثل أهم خصائص المبنى الجديد في بلوغ المساحات المفتوحة الواسعة نحو 60% من المساحة الإجمالية ووجود تقنية الصمام الثنائي الباعث للضوء (LED) الموفرة للطاقة بنسبة 100% في جميع أجزاء المقر.



وبالإضافة إلى ذلك تشمل التظليل الحراري من خلال نظام زعانف عمودية خارجية (والتي تلعب دورا مهما في النواحي الإنشائية والمعمارية وكذلك توفير الطاقة) وأنظمة تخزين الطاقة الحرارية والتي تقوم بتكوين الثلج طوال الليل لاستخدامه في تكييف الهواء بالبرج خلال النهار، إضافة إلى استخدام نظام توزيع وتكييف الهواء من خلال الفراغ الأرضي في جميع الطوابق والذي يسهم في توفير الطاقة ورفع جودة الهواء داخل البرج.



عراقة الماضي.. وطموح المستقبل



يجسد المبنى عراقة الماضي وطموح البنك المستقبلي والذي يعكسه التصميم والهندسة المبتكرة الصديقة للبيئة وكذلك مواصفاته العالمية التي تتماشى مع المكانة المرموقة التي يحتلها البنك على الساحة المصرفية المحلية والإقليمية.



وتتضمن خصائص المبنى الجديد نظام إعادة تدوير المياه الرمادية وإعادة استخدامها لتوفير ما يقرب من 60% من احتياج المياه العذبة داخل دورات المياه وكذلك استخدام المبردات في أنظمة تكييف الهواء ذات انبعاثات أوزون صفرية وانبعاثات ضئيلة ذات تأثير سلبي على الاحتباس الحراري.



تصميم مبدع.. ومعلم مميز بالحي المالي للكويت



يبلغ ارتفاع المبنى 300 متر بتصميم مبدع يجعله أحد أبرز المعالم المتميزة بالحي المالي في قلب مدينة الكويت مقسمة إلى 63 طابقا بمساحة إجمالية تصل إلى 1.22 مليون قدم مربعة.



يذكر أن المجلس الأميركي للأبنية الخضراء يعمل على قياس الأداء ووضع المعايير التي تشجع على التحسين المستمر وإظهار الالتزام بتعزيز الاستدامة والازدهار الاقتصادي، حيث تعمل المدن والمجتمعات التي تحقق معايير شهادة (LEED) على خفض الانبعاثات الكربونية وخلق بيئة صحية، كما تسعى جاهدة لتحسين حياة سكان هذه المدن والمجتمعات.



جدير بالذكر أن ملف الاستدامة يعد من أهم أولويات البنك كما سيواصل دوره المسؤول تجاه دعم ومساند التوجه العالمي بالانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون مع التركيز على الأولويات القصوى والمتمثلة في تقييم الأثر البيئي المباشر وغير المباشر خاصة مع استمرار ظهور المخاطر الناجمة عن التغير المناخي.