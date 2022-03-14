أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر مسؤولة ان شركة هيونداي الكورية فازت بعقد تأهيل 7 مراسٍ في ميناء الشويخ التابع لمؤسسة الموانئ الكويتية. وقالت المصادر ان العقد تبلغ قيمته 48.7 مليون دينار وهو من المشاريع الضخمة التي تهدف الى تطوير الموانئ الكويتية، والتي يبلغ عددها 12 مشروعا جديدا، يتم تنفيذها من قبل «مؤسسة الموانئ». إلى ذلك، قالت المصادر ان «الموانئ» قررت ترسية مشروع اعمال تحديث وتطوير البنية التحتية واعمال الكهرباء بميناء الشعيبة بقيمة 17.8 مليون دينار، فيما تمت ترسية عقد ثالث من قبل الجهاز المركزي للمناقصات بقيمة 1.4 مليون دينار، وهو خاص بأعمال الصيانة الكهربائية والميكانيكية للمنشآت التابعة لمؤسسة الموانئ.