

أعلن محافظ بنك الكويت المركزي د.محمد الهاشل، عن بدء تطبيق نظام المدفوعات الخليجية الآني (آفاق) في الكويت، وذلك في إطار جهود البنك المركزي نحو تطوير أنظمة المدفوعات عبر الحدود وتبني أحدث التقنيات في هذا المجال بما يحسن الكفاءة ويقلل الاعتماد على الأنظمة المالية وشبكات التحويل الخارجية ويساهم في تخفيض تكلفة التحويل على العملاء.



وأشار الهاشل في بيان صحافي، إلى أن الجهود التي بذلها «المركزي» بالتعاون مع البنوك المركزية في دول الخليج لإنشاء شركة المدفوعات الخليجية قد آتت النتائج المرجوة منها عبر إطلاق نظام المدفوعات الخليجية «آفاق» الذي يعتبر جزءا من بنية تحتية إقليمية تعمل الشركة على تشغيلها وتطويرها لتستند إليها نظم المدفوعات الإقليمية المشتركة بين دول مجلس التعاون.



وأضاف أنه تم توفير نظام تسوية آنية بين البنوك المركزية الخليجية، ودعم التعامل بالعملات المحلية لدول المجلس، وتسهيل عمليات المقاصة والتسويات المالية وضمان سرعة إتمام التحويلات النقدية وتوحيد نسقها وضمان حمايتها، مما يساهم في تعزيز نظم المدفوعات الخليجية المشتركة ووضع الاستراتيجيات الملائمة لتلافي المخاطر المالية بأشكالها المختلفة وتحقيق مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي والمالي في دول المجلس.



وبين المحافظ أن نظام المدفوعات الخليجي (آفاق) الذي سيضم جميع البنوك المركزية الخليجية خلال العام الحالي، يهدف إلى تنفيذ الحوالات المالية بعملات دول مجلس التعاون الخليجي المحلية وعملات أخرى في وقت قصير وبتكاليف منخفضة على العملاء والمتعاملين، ضمن بيئة آمنة ومستقرة.



وذكر المحافظ أن بنك الكويت المركزي باشر بعملية إلحاق البنوك المحلية بنظام آفاق، حيث تضمنت المرحلة الأولى انضمام بنك بوبيان بعد استكماله جميع الاختبارات والإجراءات اللازمة، ويجري العمل على انضمام بقية البنوك المحلية بعد استكمال الاختبارات الفنية والأمنية اللازمة لعملية الربط ضمن البرنامج الزمني المقرر.