أنور بوخمسين: أغراض جديدة للشركة تتيح الاستثمار المتنوع واستغلال الفوائض المالية

علي إبراهيم



وافـقـت الـجـمـعية العمومية غير العادية لشركة وربة للتأمين، برئاسة رئيس مجلس إدارة الشركة أنور جواد بوخمسين على زيادة رأسمال الشركة المصرح به إلى 25 مليون دينار، وكذلك إتاحة توزيع أرباح مرحلية على فترات نصف أو ربع سنوية، وإضافة نشاط إعادة التأمين، الذي سينعكس بالإيجاب على أرباح الشركة التشغيلية.



وتفصيليا، استعرض بوخمسين جدول أعمال الجمعية غير العادية الذي اشتمل على تغييرات جوهرية ومهمة تهدف إلى الارتقاء بالشركة ومساهميها، إذ وافق الحاضرون على كافة بنود جدول الأعمال، ومن بينها زيادة رأس مال الشركة المصرح به ليصبح 25 مليون دينار، على أن تقوم الشركة بإصدار أسهم منحة مجانية توزع على مساهمي الشركة في الأعوام التي تسمح بها أرباح الشركة بذلك.



وفي هذا الصدد، أشار بوخمسين إلى أن زيادة رأس المال تساهم في زيادة قوة المركز المالي للشركة، وكفاية رأس المال لمواجهة الالتزامات التي تواجهها، لمواكبة التغيرات والمتطلبات الرقابية والمالية على المستويين المحلي والعالمي.



ووافقت الجمعية العمومية كذلك على تعديل اسم الشركة من «وربة للتأمين» إلى «وربة للتأمين وإعادة التأمين».



وأشار بوخمسين إلى أن التغيير يأتي في إطار زيادة التنوع في العمليات والأنشطة التشغيلية للشركة بإضافة نشاط إعادة التأمين، الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على أرباح الشركة التشغيلية، ويعزز مكانة وحصة الشركة في سوق التأمين بالكويت.



وأقرت العمومية إضافة بنود جديدة لأغراض الشركة تتيح لها التنوع في كيفية استثمار أموالها واستغلال الفوائض المالية لديها عن طريق تملك الأسهم والسندات والأوراق المالية والحصص في شركات وطنية وأجنبية والاستثمار في المحافظ المالية من قبل شركات وجهات متخصصة مرخص لها.



كما تمت إضافة مادة جديدة لنظام الشركة الأساسي تتيح توزيع أرباح مرحلية على فترات نصف أو ربع سنوية شرط أن تكون الأرباح حقيقية ووفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها وألا يكون هناك مساس برأس المال المدفوع للشركة. وأعرب بوخمسين عن سعادته لما يتم تحقيقه من إنجازات، وجهود مجلس الإدارة على الحفاظ على المكتسبات وتعزيزها، والتزامه بالخطط الموضوعة التي تهدف الى تحقيق أعلى ربحية مع أقل هامش من المخاطر، الأمر الذي يعود على الشركة ومساهميها بالخير والنماء.