أسامة المنصور



أكد نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات السابق القطري ناصر العطية عبر اتصال هاتفي مع «الأنباء» عن سعادته الغامرة بأن يكون أحد منافسي برالي الكويت الدولي بنسخته الـ 26 الذي يعتبر الجولة الثالثة من عمر بطولة الشرق الأوسط للراليات المزمع إقامته خلال الفترة من 17 إلى 19 الجاري. وقال: «من المؤكد أن الكويت موطن الإنجازات، فالتاريخ كفيل بأن يستعرض مسيرة تلك الإنجازات في شتى المجالات لاسيما في رياضة السيارات والدراجات الآلية، فاليوم نعيش لحظة من لحظات تلك الانجازات من خلال مشاركتنا ضمن أحداث رالي الكويت الدولي 2022 الذي غاب عن الساحة منذ موسم 2018 وهو يعود اليوم وتعود معه الإثارة والمنافسة التي قد تختلف عن سائر جولات البطولة، وسنعمل وفق استراتيجية واضحة المعالم لنكون ضمن المراكز الثلاثة الأولى».



وأشار العطية إلى أن منصة التتويج برالي الكويت عادة ما تكون صعبة لاعتبارات عديدة من أهمها حجم المنافسة التي سيشهدها هذا العام بمشاركة نجوم الراليات، وهو الأمر الذي يحتاج إلى مزيد من التركيز والجهد للوصول الى نتيجة ترضي طموحنا كفريق أصبح اليوم من أهم الفرق الخليجية والعربية التي تنافس على لقب البطولة.



الجدير بالذكر أن العطية جاء وصيفا لبطل الشرق الأوسط للراليات موسم 1993 إلى جانب هذا فقد تولى العطية منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكذلك نائب لرئيس الاتحاد الدولي للدراجات الـ FIM وشهدت المنطقة العربية في حينها تطورا ملحوظا، حيث أسهم في دعم العديد من الشخصيات العربية لمناصب دولية في كل الاتحاديين الذين بذلوا جهودا واضحة نحو الارتقاء بالرياضة على المستوى الخليجي والعربي.