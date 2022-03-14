حقق المصري يوسف ابراهيم بدوي ذهبية بطولة اتحاد الملاكمة وزن 58 كيلو التي اختتمت الأسبوع الماضي.



وبهذه المناسبة، قال سفير مصر بالكويت أسامة شلتوت: «يحظى الرياضيون على حد السواء من مواطنين ومغتربين باهتمام كبير من وزارة الشباب الكويتية والهيئة العامة للرياضة، سعيا للارتقاء بمستواهم، وهو أمر يستحق منا الإشادة وتوجيه الشكر لكافة القائمين عليها، لحسن التعاون خاصة مع الجالية المصرية، وتوفير كافة السبل لها في ممارسة الرياضة خاصة الشباب منهم».



من جانبه، قال يوسف إبراهيم بدوي إن مثله الأعلى بطل العالم السابق المرحوم محمد علي كلاي، وإنه يطمح في الوصول للعالمية وان يحصل على بطولة العالم في الملاكمة.



يذكر أن يوسف بدوي من مواليد الكويت ويلعب لنادي الفحيحيل، وهو طالب بالصف الثاني الثانوي ويدرس بالنظام التابع للمكتب الثقافي المصري بالكويت.