القاهرة - سامي عبدالفتاح



دخل الأهلي في حسابات معقدة للدفاع عن لقبه بدوري أبطال أفريقيا بعد خسارته الثانية أمام صن داونز، ضمن المجموعة الأولى لدور المجموعات، بعد أن توقف رصيده عند 4 نقاط متساويا مع المريخ والهلال السودانيين، بينما يغرد صن داونز منفردا في بصدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، وسيكون طوق النجاة للبطل الأفريقي متمثلا في حتمية الفوز في مباراتيه الباقيتين أمام المريخ الجمعة المقبل ومع الهلال بداية أبريل في القاهرة.



وما زال مكان مباراة المريخ مع الأهلي مجهولا، رغم موافقة «المارد الأحمر» على استضافة مباريات المريخ في ملعبه بالسلام بناء على طلب النادي السوداني إلا أن حسابات المجموعة تشير إلى تراجع المريخ عن طلبه السابق.



وعقب الخسارة الثانية أمام صن داونز، لم يجد المدير الفني لفريق الأهلي بيتسو موسيماني ما يقوله سوى أن الفريق طوى صفحة المباراة للتركيز في المباريات المقبلة، من أجل تحقيق أهداف الفريق بالتأهل ومواصلة الدفاع عن اللقب، وتابع: «واجهنا منافسا قويا، وقدمنا أداء جيدا في الشوط الأول، لكننا استقبلنا هدفا ولم ننجح في التعديل، رغم الفرص التي لاحت أمامنا في مجمل المباراة، ولا بديل عن الفوز على المريخ والهلال، وأتمنى أن نلعب أمام عدد أكبر من الجماهير مثل فرق تونس والمغرب».



وسيشهد يوم الجمعة المقبل أيضا ظهور الزمالك في الجولة قبل الأخيرة عندما يحل ضيفا على بترو أتليتكو الأنغولي في مواجهة تمثل بالنسبة للزمالك مجرد رد اعتبار بعد التعادل ذهابا في القاهرة، وبعد أن ودع البطولة رسميا، بخسارته الأخيرة في ستاد القاهرة أمام الوداد المغربي إذ تصدر الوداد المجموعة بـ 10 نقاط تلاه الفريق الأنغولي بفارق نقطة واحدة وضمنا التأهل رسميا نظرا لأن الزمالك يأتي ثالثا بنقطتين فقط.