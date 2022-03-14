الدوحة - فريد عبدالباقي



تقام اليوم مباراتا الدور نصف نهائي كأس أمير قطر لكرة القدم في نسخته اليوبيل الذهبي، حيث يلتقي الغرافة مع الوكرة في الـ 5:00 مساء على ستاد جاسم بن حمد بنادي السد، وعلى الملعب نفسه يشهد مواجهة نارية تجمع بين السد والدحيل في الـ 7:45 مساء، ومن المقرر أن يلتقي الفائز من المباراتين في المباراة النهائية التي ستقام مساء 18 الجاري على ستاد خليفة الدولي.



وستكون الإثارة والندية شعار المباراة النهائية في الدور نصف النهائي عندما يلتقي السد بطل الدوري القطري هذا الموسم، مع وصيفه الدحيل الذي يتطلع إلى تحقيق الفوز على السد والتأهل إلى المباراة النهائية من أجل الظفر بلقب الكأس حتى لا يخرج خالي الوفاض بعد خسارة لقب الدوري لصالح السد هذا الموسم.



بدوره، يدرك مدرب الوكرة الإسباني بارتلومي ماركيز لوبيز أن لقاء الغرافة سيكون فرصة ذهبية لتتويج جهود الفريق هذا الموسم والذي نجح في احتلال المركز الثالث في الدوري وهو ما منح له تذكرة المشاركة في دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2023. بدوره، يتطلع الغرافة إلى تعويض إخفاق خروجه من المربع الذهبي للدوري القطري والحفاظ على حظوظه بوصوله إلى نهائي كأس أمير قطر، ومن ثم التتويج باللقب حتى يتمكن من المشاركة في البطولة الآسيوية في الموسم المقبل.