نقلت القوات الأميركية بالتعاون مع قوات سوريا الديموقراطية (قسد) المرتبطة به العشرات من عناصر تنظيم «داعش» المحتجزين في السجون التي تسيطر عليها في كامب البلغار والشدادي والصور بريف الحسكة الجنوبي إلى سجون أخرى بالريف الشمالي، وذلك في سياق سيناريو مكرر لوقائع سابقة أثبتت لجوء أميركا لفرض مخططاتها على شعوب المنطقة.



وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) بحسب مصادر، أن شاحنات تابعة للقوات الأميركية مدججة بالسلاح ترافقها سيارات دفع رباعي لـ «قسد» نقلت عددا من إرهابيي تنظيم «داعش» كانوا محتجزين لديها في سجون أقامتها الميليشيا في كامب البلغار والشدادي والصور بريف الحسكة الجنوبي إلى سجون أخرى تم تجهيزها لاستقبال مزيد من السجناء في شمال المحافظة.