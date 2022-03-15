وجّه النائب فايز الجمهور سؤالا إلى وزير الصحة د.خالد السعيد، نص على ما يلي: نمى إلى علمي توجه وزارة الصحة إلى بيع عدد من الأجهزة من مستشفيات مختلفة (مستشفى الرازي، مستشفى العدان، مستشفى الفروانية، مستشفى الجهراء)، وجاء في السؤال الذي قدمه النائب فايز الجمهور إلى وزير الصحة د.خالد السعيد ما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما أسباب بيع هذه الأجهزة؟



2 ـ تحت أي بند أو مسمى ستبيع وزارة الصحة هذه الأجهزة (أجهزة مستعملة أم أجهزة تالفة)؟



3 ـ كشف بعدد وتفاصيل الأجهزة المزمع بيعها في جميع المستشفيات، وكم كانت أسعارها وقت شرائها، وما السعر المتوقع من بيع هذه الأجهزة؟



4 ـ هل ستطرح وزارة الصحة مزايدة عامة قبل البيع للحصول على أفضل الأسعار وفتح المجال لمن يرغب في شراء تلك الأجهزة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بتفاصيل هذه المزايدة، وإذا كانت الإجابة بالنفي، فهل ستباع بطريقة الأمر المباشر؟