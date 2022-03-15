ماضي الهاجري



طالب عدد من النواب بضرورة مكافحة الفساد، معتبرين ان هذه الآفة هي سبب المشاكل التي تعاني منها البلاد.



وقال المتحدثون، خلال الندوة التي عقدت مساء أول من أمس بديوان د.بدر الداهوم بعنوان «الكويت في خطر»، ان الحكومة تقع عليها مسؤولية تضمين برنامج عملها العديد من التشريعات ذات الفائدة العامة لا أن يكون برنامج عملها إنشائيا فقط. وخلال الندوة، رفض النائب مرزوق الخليفة التجاوز على المال العام، مؤكدا أن الكويت ليست عاجزة ماليا، وأزمتنا ليست أزمة مالية، بل أزمة فساد إداري.



من جانبه، قال النائب خالد العتيبي إن ملف العفو الذي أمر به سمو الأمير اقتصر على عودة اخواننا في تركيا فقط، متسائلا: ما مصير الباقين من أبناء الكويت المتواجدين في الخارج؟



بدوره، قال النائب ثامر السويط ان عنوان الندوة ليس ترفا سياسيا بل هو عنوان معبر عن الواقع، مشيرا إلى ان النواب في المجلس غير قادرين على التشريع والرقابة حاليا.



في السياق ذاته، شدد النائب محمد المطير على ضرورة مناقشة استجواب رئيس الحكومة، منتقدا العديد من الممارسات الحكومية التي حصلت في الآونة الأخيرة.



من جانبه، طالب النائب السابق محمد هايف الحكومة بأن تستمع للمعارضين ومن ينتقدها، فنحن ركاب سفينة واحدة.



وقال آخر المتحدثين د.بدر الداهوم إن البلد لا يتحمل الكثير من الوقت للمجاملة، والكويت أكبر من القبيلة والطائفة.