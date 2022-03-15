سامح عبدالحفيظ ـ رشيد الفعم عبدالعزيز المطيري



لم تتوصل اللجنة المالية البرلمانية حتى الآن الى صورة نهائية حول الاقتراحات بقوانين المتعلقة بشرائح المتقاعدين التي تم توزيعها الى 3 شرائح خلال اجتماعها السابق امس الاول مع وزير المالية والشؤون الاقتصادية عبدالوهاب الرشيد ومدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مشعل العثمان.



مصدر برلماني ابلغ «الأنباء» ان اللجنة قطعت شوطا كبيرا في إعداد تقريرها حول الاقتراحات الخاصة بالمشاركة في الأرباح ورفع الحد الأدنى للمعاشات بالاضافة الى زيادة العلاوة السنوية، مشددا على ان «المالية» تعمل جاهدة لإحالة تقريرها الى المجلس اليوم أو غدا بحد أقصى ليدرج على جدول اعمال جلسة بعد غد الخميس. ويعقد مجلس الامة صباح اليوم جلسته العادية، حيث من المنتظر ان ينظر جدول الأعمال المتخم بالعديد من الموضوعات التي يتصدرها بند الاستجوابات، أولها مساءلة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد. مصادر نيابية قالت لـ«الأنباء» ان الحكومة تتجه لطلب تأجيل مناقشة استجواب الرئيس اسبوعين آخرين. واضافت المصادر ان تأجيل استجواب رئيس الحكومة يحتاج في هذه الحالة لموافقة اغلبية المجلس، مشيرة الى ان المجلس سيوافق على طلب رئيس الوزراء.