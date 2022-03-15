استقبل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في مكتبه أمس الدفعة الجديدة من ضباط حرس مجلس الأمة.



وأعرب الغانم خلال اللقاء عن تهنئته للدفعة بالانضمام إلى حرس المجلس، مؤكدا لهم ضرورة عكس الصورة الإيجابية المعهودة عن حرس المجلس في انضباطهم واحترافيتهم وحسن تعاملهم مع زوار وضيوف المجلس. وحضر اللقاء الأمين العام المساعد لشؤون حرس المجلس اللواء خالد الوقيت، ومدير إدارة الشؤون الأمنية العقيد بدر المطوع. كما قلد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في مكتبه امس عددا من ضباط حرس المجلس رتبهم الجديدة وذلك بعد صدور قرار ترقيتهم من رتبة ملازم أول إلى رتبة نقيب.



وهنأ الغانم النقباء عبدالله الشهاب، وعبدالرزاق الزيد، ومشعل الثاقب، وعبدالمحسن العجيل العسكر، على ترقيتهم، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح.



وحضر التقليد الأمين العام المساعد لشؤون حرس مجلس الأمة اللواء خالد الوقيت، ومدير إدارة الشؤون الأمنية العقيد بدر المطوع.