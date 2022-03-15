عاطف رمضان



وقعت وزارة الاعلام بروتوكول تعاون مشترك بينها وبين جمعية حماية المستهلك. يأتي ذلك حرصا من الوزارة على دعم المصلحة العامة ونشر ثقافة الوعي الاستهلاكي. وأكدت وكيلة وزارة الاعلام منيرة الهويدي أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين الطرفين وذلك في إطار نشر الوعي الاستهلاكي لدى المستهلك وتثقيفه من خلال الرسائل والفقرات والبرامج التوعوية عبر وسائل الإعلام المختلفة. وقالت الهويدي ان هذا التعاون يأتي حرصا من الوزارة على تنسيق العمل الإعلامي بما يدعم المصلحة العامة من خلال رسائل إعلامية توعوية لكل شرائح المجتمع.