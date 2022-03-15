علي إبراهيم



أظهرت بيانات رسمية أن نحو 38% فقط من المتقاعدين قد يستفيدون من مقترح رفع الحد الأدنى للمعاشات، وذلك بواقع 57500 متقاعد جميعهم من



النساء. وأظهرت أن التكلفة السنوية لرفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية إلى مستوى 1000 دينار شهريا ستبلغ نحو 55 مليون دينار، بينما سيستفيد منها 53.37 ألف متقاعدة من القطاع الحكومي بزيادة مقدارها 55 دينارا عن متوسط معاشهن التقاعدي البالغ 945 دينارا حاليا. وستسجل 4141 متقاعدة من العاملات لحسابهن الخاص أعلى معدل زيادة سيبلغ 407 دنانير شهريا، بتكلفة سنوية تصل إلى 20 مليون دينار،



بينما تستفيد 4 مواطنات متقاعدات من العمل بوزارة الداخلية بزيادة قدرها 101 دينار بتكلفة سنوية 4848 دينارا، إذ يبلغ متوسط راتبهن الشهري 899 دينارا.